В Новосибирске столкнулись «Хонда» и пассажирский автобус

ДТП случилось в Калининском районе города между остановками «НЗХК» и «АЗС». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером в понедельник, 28 ноября, столкнулись автобус и «Хонда». ДТП случилось в Калининском районе города между остановками «НЗХК» и «АЗС».

— В автобусе пострадала беременная девушка. От резкого торможения автобуса, женщина пролетела с задней части салона в переднюю, ударившись сильно головой и спиной. Была вызвана скорая помощь, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Очевидцы также сообщили, что на месте работали сотрудники ГАИ. Официально в городской госавтоинспекции произошедшее пока не прокомментировали.

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