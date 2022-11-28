Бердчане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ во вторник 29 ноября

Жители Бердска смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Бердска смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ во вторник, 29 ноября. Специальный тест-мобиль будет работать в городе с восьми утра до двух часов дня по адресу улица Островского, 53. Об этом сообщается в расписании мобильного пункта на сайте test-mobil. Ru.

Сдать тест все желающие могут анонимно, бесплатно и быстро: в течение 15 минут. Он позволит выяснить свой статус по ВИЧ и гепатит С.

Как ранее сообщала в региональном минздраве, с января по октябрь 2022 года в Новосибирской области выявлено 1660 новых случаев инфицирования. Из них 806 — среди жителей Новосибирска. А всего в регионе на данный момент зарегистрировано более 47 тысяч случаев ВИЧ-инфекции

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