Материнский капитал в Новосибирской области с 1 января 2023 года будут выплачивать по новой схеме. Фото: Архив КП

Материнский капитал в Новосибирской области с 1 января 2023 года будут выплачивать по новой схеме. Об этом рассказали в региональном пенсионном фонде.

— С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже не только в связи с появлением второго, но и первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года, — отметили в пенсионном фонде по Новосибирской области.

Чтобы получить выплату, семье необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно в электронном виде. Размер выплаты зависит от суммы прожиточного минимума для детей, установленной в регионе. В Новосибирской области это — 14 562 рубля.

Когда ребенку исполняется год или два владельцу сертификата нужно будет подать новое заявление, чтобы подтвердить право на выплату. При этом справки о доходах в ПФР необходимо нести только если один из родителей является военным или служащим силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает выплаты от учебного или научного заведения.

Сейчас в Новосибирской области маткапитал получают более 17 тысяч семей.

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