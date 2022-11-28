Горнолыжный комплекс «Юрманка» под Новосибирском откроется в начале декабря

Трассу и подъемники уже подготовили к началу горнолыжного сезона. Фото: горнолыжный комплекс «Юрманка»

В начале декабря в Маслянинском районе Новосибирской области откроется горнолыжный комплекс «Юрманка». Об этом сообщили в группе комплекса «ВКонтакте».

Как отметили в публикации, 2 декабря состоится техническое открытие. Принимать гостей «Юрманка» начнет с 3-го числа.

− В случае, если погодные условия не будут соответствовать, открытие перенесут, − предупредили в группе.

Трассу и подъемники уже подготовили к началу горнолыжного сезона. По словам представителей комплекса, в этом году нельзя будет арендовать домики. Зато для гостей будут работать кафе, прокат оборудования и тюбинга, а также подъемники двух видов − кресельный и бугельный.

Комплекс будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber