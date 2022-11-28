На трассах Новосибирской области погибли 85 крупных диких животных

В Новосибирской области в 2022 году на автотрассах погибли 85 диких животных. Фото: Минприроды НСО

В Новосибирской области в 2022 году на автотрассах погибли 85 диких животных. Об этом сообщили в Минприроды НСО.

Так, 13 ДТП, в которых насмерть сбили лося, косулю или другое крупное животное, произошли на территориях заказников.

Как сообщили в Минприроды, количество подобных аварий возросло за последнее время. Все дело в раннем наступлении сумерек и гололедице на дорогах.

Крайнее ДТП произошло в четверг, 24 ноября, в Мошковском районе.

В ДТП никто из пассажиров не пострадал. Фото: Минприроды НСО

− В столкновении с междугородним автобусом погиб лось, граждане не пострадали, − рассказали в Минприроды.

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