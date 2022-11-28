В 6 районах Новосибирской области из-за лютых морозов отменили подвоз школьников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 6-ти районах Новосибирской области полностью или частично отменили подвоз школьников. Это произошло из-за лютейших морозов. Об этом сообщили в региональном ТУАД.

– Подвоз школьников отменен в Искитимском, Колыванском, Сузунском, Коченевском, Черепановском, Тогучинском районах, – говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

Известно, что больше всего детей не смогли подвезти из-за холодов в Искитимском районе – это 681 школьник, 18 не подвезли в Колыванском районе, в Сузунском подвоз отменили полностью и в школу не попали 114 человек, в Коченевском – 239,в Черепановском – 212 учеников, а в Тогучинском – 117.

– Всего не подвезли 1381 школьника из 89 населенных пунктов в 47 школ, – уточнили в ТУАД.

Главная причина – лютые морозы – до -42 градусов.

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