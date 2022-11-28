Четырех замерзающих водителей спасли на трассах в Новосибирской области. Фото: ТУАД НСО.

В Новосибирской области на трассах спасли четырех замерзающих родителей. На дорогах в регионе работают мобильные пункты обогрева. Об этом рассказали в ТУАД НСО.

– 2 случая произошли на Ленинск-Кузнецкой трассе 25 и 26 ноября. Экстренную остановку машин спровоцировали поломки двигателей, генератора, перемерзание топливной системы. Так, в Ордынском районе у машины сломался двигателей. Его отбуксировали до ближайшего кафе по просьбе водителя. Во всех случаях помощь оказали силами ДРСУ, – говорится в сообщении ТУАД.

На трассах Новосибирской области круглосуточно дежурят мобильные бригады. С собой у них есть тепловая подушка, трос для буксировки, горячий чай, валенки, теплая одежда, дежурный телефон. В экстренных случаях водителя могут доставить до ближайшего теплого места, а машину эвакуировать в теплый бокс.

Связаться с мобильными пунктами обогрева можно по номерам 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55.

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