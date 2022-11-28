Проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар»

Фото: ГЛК «Манжерок»

Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай Сбер активно развивает с 2019 года. Уже сегодня к услугам гостей - гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъёмник для детей и новичков, байк-парк, 5 км пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая». В 2021 году на курорте появился Центр компетенций по управлению горными территориями. В нём проводят семинары для специалистов горнолыжных комплексов страны, тестируют снегоуплотнительные машины и снегогенераторы.

Популярность курорта растёт с каждым годом. В 2020 году «Манжерок» посетили 282 тыс. человек, в 2021-м - 500 тыс., а в 2022 году на курорте уже побывали свыше полумиллиона гостей еще до начала горнолыжного сезона 2022-2023.

Фото: ГЛК «Манжерок»

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- «Манжерок» - это место с уникальной природой и энергетикой, где гости отдыхают и телом, и душой, причём не только зимой, но и летом. Мы системно развиваем курорт уже несколько лет, чтобы сделать его одним из главных туристических центров страны. Для этого мы создаём самую современную и комфортную инфраструктуру. Мы рады, что наши усилия высоко оценивают и эксперты, и посетители, которые отдали за нас свой голос в ходе премии «Горы России». Победа в этих номинациях говорит о правильности выбранного нами курса.

Фото: ГЛК «Манжерок»

Владимир Щербинин, генеральный директор курорта «Манжерок»:

- В основе комплексного развития курорта лежат круглогодичность, фокус на целевую аудиторию, централизованное управление. Благодаря этому наш курорт имеет всю необходимую инфраструктуру и активно развивается. Сегодня в нашей команде порядка 500 сотрудников, а в ближайшее время она вырастет в полтора раза. Таким образом, курорт "Манжерок" станет самым крупным работодателем Республики Алтай. Уверен, уникальное сочетание современных технологий, комфорта и экологичности сделает "Манжерок" одним из самых привлекательных в России.