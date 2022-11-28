В Новосибирске цены на такси взлетели в два раза из-за 30-градусного мороза

В Новосибирске цены на такси взлетели в два раза. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске резко выросли цены на такси утром в понедельник, 28 ноября. На стоимости поездок сказались температура – 30 градусов и начало рабочей недели.

– Сейчас 5 километров пути стоят 423 рубля, когда вчера утром за такую же поездку я заплатила 200 рублей, – рассказала КП-Новосибирск жительница Дзержинского района Евгения.

В агрегаторах такси объясняют, что заказов на данный момент в разы больше, чем свободных машин.

Один из таксистов высказался в прямом эфире радио КП-Новосибирск, что из-за морозов заправляет автомобиль и оставляет его греться всю ночь, чтобы утром не возникало проблем.

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