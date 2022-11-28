В Новосибирск придет потепление до – 12 в начале декабря

В Новосибирск придет потепление до - 12 градусов и снегопады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ждут потепление в начале декабря. Об этом сообщают гидрометцентры.

По данным сервиса «Яндекс Погода», морозы уйдут уже к началу зимы. В среду, 30 ноября, воздух днем прогреется до – 18 градусов. На следующей неделе в среду, 7 декабря, потеплеет уже до – 12 градусов.

Сервис Gismeteo обещает постепенное потепление к 7 декабря до – 11 градусов. В субботу и воскресенье на первой зимней неделе будет солнечно, а затем начнется снегопад.

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