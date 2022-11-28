Уроженка Новосибирска представит Россию на международном конкурсе красоты в Таиланде

26-летняя Лидия Жукова представит Россию на международном конкурсе красоты в Таиланде. Фото: Лидии Жуковой, Ангелины Балдаевой

Уроженка Новосибирска 26-летняя Лидия Жукова представит Россию на международном конкурсе красоты в Таиланде. Сейчас девушка живет в Екатеринбурге. Она завоевала титул «Первая вице-мисс Тихая красота» в 2021 году.

Изначально на конкурс должна были полететь другая победительница прошлых лет, но она не сделала вовремя загранпаспорт. У следующей мисс также возникли проблемы при регистрации на конкурсе. И тогда удача улыбнулась Лидии.

— От нашей страны только девушка, а от других стран и юноши тоже. Кроме России будут представлены Беларусь, Польша, Франция, Германия, Чехия, Индия, Вьетнам, Бутан, Южная Корея, и Таиланд, разумеется. И это ещё мало участников, говорят организаторы, обычно больше стран, — цитирует директора Всероссийского конкурса красоты, грации и таланта для глухих и слабослышащих женщин «Тихая Красота» Ангелину Балдаеву издание «Горсайт».

В программу конкурса входит показ в бикини, модный лук, выходы в вечерних платьях и национальных костюмах, а также творческий номер.

Кстати, раньше Россия уже завоевывала в этом конкурсе главную корону. И по совпадению — в 2019 году ее выиграла 26-летняя жительница Новосибирска Анастасия Ломако. Финал конкурса в этом году назначен на 5 декабря.

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