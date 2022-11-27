Под Новосибирском мужчина отобрал у соседа мобильник из-за громкой музыки

Мужчина заявил о похищенном телефоне в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Искитиме мужчина заявил в полицию о том, что его ограбили: отобрали мобильник за 20 тысяч рублей. Как выяснилось позже, телефон у него забрал силой сосед, которому надоела громкая музыка.

— Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся за кражу. Выяснилось, что он уже покинул дом после преступления. Найти его удалось в одном из соседних домов. Мужчина свою вину не отрицал и объяснил свой поступок тем, что потерпевший громко слушал музыку и на замечания не реагировал. По этой причине он пришел к нему в квартиру и с применением физической силы похитил телефон, — рассказали в областном МВД.

Похищенный телефон у сибиряка изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении мужчины решается вопрос о заключении под стражу.

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