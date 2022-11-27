Новосибирский депутат Ростислав Антонов показал разрушенные в Мариуполе дома

Ростислав Антонов показал разрушенную после боев улицу Азовстальскую в Мариуполе. Фото: Кадр из видео\Ростислав Антонов

Новосибирский депутат и по совместительству советник главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов показал разрушенную после боев улицу Азовстальскую в Мариуполе.

— Это место наиболее ожесточенных боёв. В Мариуполе уже почти во всём городе многолюдно, только не здесь, — написал Ростислав на своей странице Вконтакте. — Когда приходишь сюда, возникает стойкое ощущение присутствия Зла. Зло в искореженных машинах, разрушенных детских площадках, подъездах. Зло проникло в квартиры, смотрит на тебя из обгорелых бойниц окон.

Напомним, с начала спецоперации Ростислав Антонов много времени проводит в Донецке. Там он помогает людям, работая на освобожденных территориях.

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