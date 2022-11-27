Аномальные морозы до 40 продержаться в Новосибирске до 29 ноября

В Новосибирске под конец последнего осеннего месяца установились по-настоящему зимние морозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске под конец последнего осеннего месяца установились по-настоящему зимние морозы. Температура воздуха опускалась вплоть до −40 градусов. И, по прогнозам синоптиков, такие холода останутся в городе как минимум до 29 ноября.

— В понедельник, 28 ноября, температура воздуха днем опустится до −21…-26 градусов, ночью похолодает до −27…-32 местами до −39 градусов. Во вторник, 29 ноября днем температура составит днем −19… −24 градуса, ночью опустится до −25…-30 местами до −35 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Осадков не ожидается.

Декабрь, по прогнозам синоптиков Яндекс. Погоды, начнется с потепления. В четверг, 1 декабря, ожидается ясная погода без осадков, −20…-21 градус днем, −22 градуса ночью.

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