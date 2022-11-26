Рейс Новокузнецк – Санкт-Петербург совершил незапланированную посадку в аэропорту Толмачево

В Толмачево совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «Северный ветер». Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 26 ноября, в аэропорту Толмачево совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «Северный ветер». Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Рейс следовал из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Примерно в 8 утра он приземлился в столице Сибири.

− В настоящее время ожидают вылета 154 пассажира, из них 7 детей, − рассказала КП-Новосибирск Евгения Чиханчина.

Вылет воздушного судна запланирован на 22:00. Новосибирская транспортная прокуратура осуществляет в аэропорту надзорные мероприятия. Также организован выездной прием пассажиров.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, самолет сел в Новосибирске по технической причине.

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