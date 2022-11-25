В произошедшем разбирается полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске на ипподроме живодер расстрелял собаку. ЧП случилось днем в пятницу, 25 ноября. Убитое животное обнаружили родители занимающихся там детей и рассказали о произошедшем в сети.

— Очевидцы насчитали в собаке три сквозных отверстия. Предположительно, стреляли из карабина, — сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

Очевидцы также предполагают, что стрелял в животное сотрудник ипподрома. В областном МВД КП-Новосибирск пояснили, что сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

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