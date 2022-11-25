В Новосибирске сотрудники МЧС сдали 40 литров крови в рамках донорской акции

Сдать донорами захотели более 100 человек. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Сотрудники МЧС сдавали кровь в рамках донорской акции, которая стартовала в Новосибирске 25 ноября. За четыре часа удалось собрать около 40 литров жизненно необходимых компонентов.

Акцию «По ZOVу сердца» инициировали представители ГУ МЧС России по Новосибирской области. Пункт сдачи крови развернули прямо в пожарно-спасательной части в Центральном районе.

Сдать донорами захотели более 100 человек. Среди них – спасатели и пожарные, работники Центра управления в кризисных ситуациях.

− Все регионы Сибири подключились к акции. Уверен, что нас поддержат много людей, оказав помощь тем, кто в ней нуждается, − отметил начальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов.

Запасы крови направили в медучреждения города и области. При необходимости донорский материал отправят участникам спецоперации.

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