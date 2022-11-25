В Новосибирске на три дня вводят режим «черного неба»

В Новосибирске объявлен режим «черного неба».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске объявлен режим «черного неба». Информация опубликована на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Неблагоприятные метеоусловия установятся с 07:00 26 ноября. Предупреждение действует до 18:00 28 ноября.
− Объявляются НМУ первой степени опасности, − предупредили синоптики.
На этот период желательно меньше времени проводить на улице.
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