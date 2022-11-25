В Барнауле ввели режим ЧС и эвакуируют жильцов треснувшего пополам дома

Разваливающийся пополам дом. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина.

В пятницу, 25 ноября, власти Барнаула решили разделить дом, который подлежит сносу с 2018 года. Об этом сообщает amic.ru.

На территории жилого дома на улице Смирнова, 77д ввели режим ЧС. Здание разделила вдоль огромная трещина, жильцы подпирают потолок балками, чтобы дом не развалился.

Вечером 24 ноября стало известно о том, что техническое состояние конструкций, стен и перекрытий резко ухудшилось. 25 ноября в мэрии собрали комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС.

Пункт временного размещения организовали в центре детского творчества неподалеку. Как сообщили в мэрии Барнаула, сегодня жильцов экстренно эвакуируют.

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