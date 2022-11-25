В Новосибирске кот-робот принял участие в открытии двух новых лабораторий для подготовки IT-специалистов

Кота-робота создали новосибирские студенты. Фото: правительство НСО

Две новые лаборатории, в которых будут готовить специалистов сферы IT, появились в Новосибирском колледже печати и информационных технологий. В церемонии принял участие кот-робот, созданный учащимися.

Новые аудитории предназначены для студентов с направления «Информационные системы и программирование». Обустроить лаборатории помогли в Министерстве образования НСО. Ведомство выдало субсидию на это, также использовались внебюджетные средства учебного заведения.

По давней традиции первым в новое помещение запускают животное. В данном случае живого питомца заменил кот-робот. Он поклонился участникам мероприятия и исполнил для них музыкальную композицию.

− Правительство региона и Министерство образования Новосибирской области уделяют большое внимание оснащению колледжей современным оборудованием. Новые лаборатории станут основой прочных знаний студентов и IT-открытий в будущем, − отметил начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Минобра Андрей Головнин.

Лаборатории включают в себя 48 рабочих мест. В них установили современное компьютерное оборудование, благодаря которому уровень подготовки будущих специалистов станет выше.

Региональное правительство активно поддерживает сферу IT. Так, недавно было принято решение раздать по 115 тысяч рублей лучшим учителям информатики в школах. 50 педагогов уже получили деньги. Молодым преподавателям IT-дисциплин, работающим в колледжах, каждый месяц доплачивают по 15 тысяч рублей.

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