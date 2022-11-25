В Новосибирске подставной директор фирмы получил срок за подаренные банковские счета

Новосибирец оформил банковские счета и карты, передав третьему лицу Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новосибирец получил срок за передачу банковских счетов неизвестным лицам. События происходили в марте прошлого года в Первомайском районе.

Сперва подсудимый учредил ООО «Трепт» и стал ее директором, однако фактически не руководил фирмой. После предложения неустановленного лица мужчина объехал пять крупнейших банков и открыл расчетные счета, предоставив необходимые документы.

Затем подсудимый встретился с неустановленным лицом на улице Шукшина и передал все пароли и ключи от банковских счетов. Обман раскрылся при расследовании другого преступления.

- Подсудимый полностью признал вину по статье о неправомерном обороте средств платежей и отказался от дачи показаний. Сотрудники банков подтвердили факт открытия счетов и подачи документов, предоставив копии следователям. Юридически мужчина был не судим, трудоустроен, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Первомайский районный суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber