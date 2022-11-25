Новосибирец запустил акцию «УАЗ на Донбасс»

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

- После того как я вернулся из поездки в Донбасс, побывал за «ленточкой», увидел своими глазами, как впахивают круглыми сутками ребята-волонтеры, у меня произошло какое-то переосмысление не то чтобы жизненных ценностей, но своей повседневной деятельности. Так приходит понимание того, что нужно делать сейчас только то, что направлено на нашу скорейшую победу. Что умею и могу делать я? Я умею выбирать автомобили, знаю, как их подготовить для езды по бездорожью, и делаю это отлично. Мои навыки и слова благодарности волонтеров из ЛНР за машины, которые мы пригнали с товарищем в Донбасс, вдохновили меня на продолжение этого проекта, - рассказал на странице проекта Сергей Шилов.

Общественник призвал всех неравнодушных жителей Новосибирской области присоединиться к благотворительной акции. Он подчеркнул, что приложит «все усилия к тому, чтобы акция #УАЗнаДонбасс стала регулярной и очередная машина в зону спецоперации отправлялась раз в несколько месяцев до тех пор, пока наши войска не вернутся домой с победой».

Отчетность по поступлению и расходованию помощи организаторы акции «УАЗ на Донбасс» будут публиковать еженедельно на сайте благотворительного фонда «Евразийский путь» и в телеграм-канале «Все наши - это мы!».

Напомним, что в октябре жители Новосибирской области по инициативе Сергея Шилова уже купили два внедорожника, модернизировали их и перегнали на линию соприкосновения с Донбассом. Приобретение и модернизация двух автомобилей обошлись тогда в 2,5 миллиона рублей.