Антимонопольная служба нашла нарушение мэрии Новосибирска по долгострою на Урицкого

В Новосибирске отложили разбирательство по долгострою на Урицкого. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новосибирское УФАС обнаружило нарушение закона департаментом земельных и имущественных отношений мэрии при завершении долгостроя на улице Урицкого, 19. Информация об этом содержится в документах в базе решений ФАС.

Мэрия без проведения аукциона продлила договор аренды с компанией «Сибстройэкспертиза» на завершение строительства. УФАС выявило нарушение закона «О защите конкуренции». Дело было возбуждено 10 октября.

Еще в августе мэрии выдали предупреждение об устранении признаков нарушения. В департаменте должны были расторгнуть договор до 26 сентября. Однако 16 ноября дело о нарушении федерального закона отложили.

– Для рассмотрения дела требуется получение дополнительных доказательств, – указано в документе.

Заседание перенесли на 14 декабря. До этого срока подрядчику нужно будет предоставить пояснения о судебных разбирательствах по участку на Урицкого. Долгострой много лет вызывает общественный резонанс: его верхние этажи построены с нарушениями, здание упирается в балкон соседнего жилого дома.

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