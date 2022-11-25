Антимонопольная служба нашла нарушение мэрии Новосибирска по долгострою на Урицкого

В Новосибирске отложили разбирательство по долгострою на Урицкого.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирское УФАС обнаружило нарушение закона департаментом земельных и имущественных отношений мэрии при завершении долгостроя на улице Урицкого, 19. Информация об этом содержится в документах в базе решений ФАС.
Мэрия без проведения аукциона продлила договор аренды с компанией «Сибстройэкспертиза» на завершение строительства. УФАС выявило нарушение закона «О защите конкуренции». Дело было возбуждено 10 октября.
Еще в августе мэрии выдали предупреждение об устранении признаков нарушения. В департаменте должны были расторгнуть договор до 26 сентября. Однако 16 ноября дело о нарушении федерального закона отложили.
– Для рассмотрения дела требуется получение дополнительных доказательств, – указано в документе.
Заседание перенесли на 14 декабря. До этого срока подрядчику нужно будет предоставить пояснения о судебных разбирательствах по участку на Урицкого. Долгострой много лет вызывает общественный резонанс: его верхние этажи построены с нарушениями, здание упирается в балкон соседнего жилого дома.
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