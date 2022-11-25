В новосибирском метро произошел сбой с оплатой транспортными картами

В новосибирском метро произошел сбой с чтением транспортных карт. Фото: Новосибирский метрополитен.

Утром в пятницу, 25 ноября, новосибирцы не смогли расплатиться транспортными картами в метро на станциях «Заельцовская» и «Золотая Нива». Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе метрополитена.

Из-за сбоя в метро образовались большие очереди. Сейчас проход пассажиров на станции «Заельцовская» возобновился. На «Золотой Ниве» восстанавливают работу турникетов.

– Произошли технические неполадки с чтением транспортных карт. В ближайшее время они будут устранены и на второй станции, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе.

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