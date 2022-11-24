«Вытащила через окно»: в Новосибирской области пятилетняя девочка спасла младшего брата из огня

В Новосибирске прошла церемония награждения детей-героев. Фото: МЧС НСО

В Новосибирске прошла церемония награждения детей-героев. Пять ребят, которые не растерялись в экстремальных ситуациях, получили медали «За проявленное мужество».

— Самая младшая среди награжденных ребят — пятилетняя Надежда Степанова. Эта малышка во время пожара в частном доме смогла самостоятельно выбраться через окно и вытащить своего трехлетнего брата, также не растерялась и позвала на помощь соседей. Тем самым юная героиня спасла жизнь младшему брату и себе, а дом многодетной семьи уцелел от огня, — сообщили в областном МЧС. — В числе более старших героев 17-летний Марк Лаубер — спас из воды утопающего мальчика и 17-летняя Ирина Барановская — совершила совсем не детские поступки, принимая участие в тушении ландшафтных пожаров и поисках пропавшего ребенка. 15-летний Матвей Шабанов помогал пожарным в тушении нескольких огня в селе, а 14—летний Роман Чернов предотвратил распространение дыма и огня в жилом многоквартирном доме.

Помимо важной награды, дети также получили часы с символикой МЧС России и памятные подарки.

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