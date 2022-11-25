Жуткая стужа и метели: мороз до -32 градусов нагрянет в Новосибирск

Одевайтесь теплее перед выходом на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 ноября в Новосибирске метеорологи обещают похолодание под -30 градусов ночью. Похолодание немного спадет днем.

— Ночью температура в городе составит -21…-23 градуса, в пригороде до -26. Днем -18…-20 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Северо-восточный ветер подует со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура составит -18…-23 градуса, а ночью понизится до -21…-26, местами до -32.

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