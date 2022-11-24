«Крикнул наверх: «Бросай»»: под Новосибирском женщине разбили голову возле ее дома

Женщине пришлось ехать в больницу накладывать швы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кольцово под Новосибирском вечером в четверг, 24 ноября, произошло ЧП. Около дома на Никольском проспекте, 11 на голову одной из местных жительниц упал тяжелый предмет из окна одной из квартир. О произошедшем рассказала в соцсетях ее дочь.

— В восемь вечера сегодня мама вышла из подъезда в магазин за молоком. Перед собой она увидела парня лет 15-16, который крикнул кому-то наверх «Бросай! ». И в этот момент маме по голове прилетело что-то тяжелое, разбив голову. Она не видела, что это было, взялась за голову, села на лавочку и увидела, что вся в крови. Консьерж дома вызвала ей скорую помощь. Маме наложили швы, сделали положенные процедуры и отпустили. Слава богу, переломов нет, — написала девушка в паблике «Подслушано Кольцово» Вконтакте.

Девушка также отметила, что уже заявила в полицию о случившемся и надеется, что виновных накажут.

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