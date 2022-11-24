В новосибирском Академгородке построят «порт» из фанеры

В Новосибирске в Академгородке появится композиция в виде дух скульптур, выполненных из фанеры. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске в Академгородке появится композиция в виде дух скульптур, выполненных из фанеры. Их установку, после проведения общественных слушаний, согласовала мэрия города.

Установят композиции около нового бизнес-центра на улице Инженерной. Она будет состоять из двух элементов из железобетона, гранита и шлифованной влагостойкой фанеры. Высотой скульптуры будут 3, 5 метров, а шириной — 5, 7 метров. Называться ансамбль будет «Порт».

На общественные обсуждения установка скульптуры выносилась еще в прошлом году. Тогда мэрия опубликовала на сайте проект композиции.

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