В Новосибирске открылся зал ожидания для бездомных

Зал ожидания для бездомных открылся в Новосибирске. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Зал ожидания для бездомных открылся в Новосибирске. Его создала благотворительная организация «Маяк».

Как сообщает «Сибкрай», в помещении можно согреться и получить социальную помощь. Находится зал по адресу улица Нижегородская 205/1. Время его работы − с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница), обед – с 12:30 до 13:00.

Каждого бездомного напоят горячим чаем. Пришедшие туда люди смогут сходить в туалет и подключиться к Wi-Fi.

− А еще им предложат посмотреть актуальные вакансии по работе и на месте позвонить работодателю для трудоустройства, − отметили в публикации.

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