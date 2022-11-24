Новосибирцам перечислили безопасные игры, которыми можно увлечь детей на улице

Зимние игры на свежем воздухе могут быть безопасными и интересными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скоро наступит декабрь, а это значит, что стартует период зимних забав. Новосибирцам рассказали, какими веселыми и, главное, безопасными играми можно увлечь детей.

ЧС-Инфо назвал несколько вариантов активностей, которые не оставят равнодушными даже самых привередливых малышей.

1. Чей след?

Для этого стоит отправиться в ближайший парк или лес. Там на снегу можно встретить различные следы зверей и птиц. Попробуйте вместе с ребенком угадать, кому принадлежит тот или иной след.

2. Зимний тир

Вырежьте из картона круглую мишень, а затем повесьте ее на дерево. После этого предложите ребенку налепить снежков и проверить свою меткость. Пусть малыш бросает снежки, пытаясь попасть в цель.

3. Снежный клад

Эта игра подойдет для детей, которые обожают приключения. Возьмите пакет и положите в него конфеты или другой «клад», хорошенько завяжите. Потом закопайте мешок в снегу. Далее нарисуйте карту и обозначьте, где находится заветный приз. В процессе игры давайте детям подсказки – например, говорите «горячо/холодно».

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