В Новосибирской области с начала 2022 года стало вдвое меньше безработных

Число ищущих работу граждан снизилось с 26 тысяч в январе до порядка 13 тысяч в ноябре 2022 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области с начала 2022 года зарегистрировано почти вдвое меньше безработных по сравнению с началом текущего года и на четверть меньше по сравнению с 1 марта текущего года. Число ищущих работу граждан снизилось с 26 тысяч в январе до порядка 13 тысяч в ноябре 2022 года.

Вопросы потребности в кадрах, взаимодействия региональной системы профобразования с работодателями и другие рассмотрены 24 ноября на заседании Межведомственной рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования рынка труда региона, которое прошло под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, ситуация на рынке труда региона остается стабильной, официально зарегистрированы в качестве безработных 13 тысяч 172 человека, это почти вдвое меньше по сравнению с началом года и на четверть меньше по сравнению с 1 марта текущего года. В региональном банке вакансий более 36 тысяч предложений, что превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, в 2, 8 раза. Центры занятости продолжают работу в тесном взаимодействии с работодателями. В области работают 118 консультационных пунктов по вопросам занятости.

По итогам заседания отраслевым министерствам поручено продолжать мониторить дополнительную кадровую потребность предприятий региона, содействовать подбору необходимых кадров, и помогать в профподготовке и профпереподготовке кадров.

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