В Новосибирске иномарка сбила школьника во дворе дома

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила ребенка во дворе жилого дома. ДТП случилось в четверг, 24 ноября в Калининском районе города.

— в 17:55 41-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» ехал по двору дома № 16/1 на улице Народная, где сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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