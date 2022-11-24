Новосибирцев приглашают на работу в крематорий за 35 тысяч рублей

Жителям Новосибирска предложили устроиться на работу в крематорий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям Новосибирска предложили устроиться на работу в крематорий. Вакансия размещена на одном из популярных сервисов по поиску персонала.

Открыта вакансия церемониймейстера. В его обязанности входит организация и проведение траурных церемоний, оформление зала, подготовка прощальной речи, а также ведение отчетности. Церемониймейстер должен тесно контактировать с родными умершего и консультировать их по поводу похорон.

Получать специалист будет от 35 тысяч рублей. Работать придется с 8 утра до 8 вечера 2/2.

К соискателю предъявляются определенные требования. Так, он должен иметь четкую дикцию, хорошо владеть ПК, знать, как управлять группой людей. А еще – быть неконфликтным и уметь находить общий язык даже с самыми сложными клиентами.

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