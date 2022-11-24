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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:40

26 новосибирских компаний получили статус резидента «Сколково» в этом году

Новосибирская области стала одним из первых региональных партнеров «Сколково»
Галина СИМОНОВА
Новосибирская область стала одним из первых региональных партнеров фонда «Сколково».

Новосибирская область стала одним из первых региональных партнеров фонда «Сколково».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирская область — единственный регион, который выполнил более чем на 100% все ключевые показатели эффективности на 2022 год, утвержденные соглашением с Фондом «Сколково».

Три года назад Новосибирская область стала одним из первых региональных партнеров фонда «Сколково». В экосистеме «Сколково» область представлена региональным оператором в лице государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности». В общей сложности научно-техническую экспертизу прошли и получили статус участника проекта «Сколково» уже около 100 новосибирских инновационных компаний.

Сегодня Новосибирская область является единственным региональным оператором, который выполнил более, чем на 100% все ключевые показатели эффективности на 2022 год (число участников, численность сотрудников, выручка), утвержденные соглашением с фондом «Сколково». Кроме того, в 2022 году 26 компаний обрели статус резидента «Сколково» — это второе место по числу новых участников, после Санкт-Петербурга. Еще 5 проектов в настоящее время успешно прошли экспертизу на получение статуса участника и готовят документы юридического лица.

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова напомнила, что в регионе также успешно реализуется собственная программа предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. Ежегодно на эти цели из бюджета Новосибирской области выделяется около 70 миллионов рублей. По условиям конкурса, компании-победители софинансируют проекты на сумму, равную предоставленной субсидии. В 2022 году конкурс проводился дважды, победителями стали 20 компаний. В 2023 году бюджет конкурса планируется увеличить до 150 миллионов рублей.

— Оказание комплексной поддержки инновационным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, осваивающего производство новых высокотехнологичных продуктов — одна из задач, которую ставит перед собой Правительство Новосибирской области. Для этого у нас создано «единое окно» для инноваторов — Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности, куда могут обратиться и начинающие стартапы, и состоявшиеся компании, — отметила она.

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