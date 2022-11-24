«Упала прямо под ноги»: новосибирец спас замерзшую краснокнижную птицу

Житель Новосибирска спас замерзшую краснокнижную птицу, упавшую ему под ноги. Фото: предоставлено Аленой.

В Новосибирске семья спасает краснокнижную чомгу. Пернатая буквально упала к ним с неба. Семья рассказала КП-Новосибирск удивительную историю птицы и попросила неравнодушных принять участие в её судьбе.

– Птицу нашли вчера. Муж возвращался домой, и она буквально перед ним упала, ему под ноги. Он ее достал из сугроба, принес домой. Отогрели. Заботимся, как можем. Но вот пристроить ее, оказывается, проблематично, – рассказала КП-Новосибирск Алёна.

По словам женщины, они обратились в Новосибирский зоопарк, но там сказали, что чомгу принять не могут. Отказали и Центре реабилитации диких животных. Туда не забирают водоплавающих птиц.

– Нам дали номер центра в Барнауле. Они занимаются чомгами. Там готовы ее принять. Птицу нужно туда доставить! Как это сделать? Ума не приложу. У нас нет машины. Птичку очень жалко, – переживает Алена.

Чомгу новосибирцы покормили. Угостили замороженным путассу. Затем чомгу посадили в небольшой тазик, чтобы плавала. Новосибирцы выяснили, что натаптывать лапки пернатой нельзя.

– Птицу желательно из рук в руки передать кому-то ответственному. Тому, кто прямо до центра ее довезет. Там ей точно не дадут погибнуть, – говорит Алена.

По словам женщины, они обратились в Новосибирский зоопарк, но там сказали, что чомгу принять не могут. Фото: предоставлено Аленой.

Как рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский, чомгу еще иначе называют поганкой. Название у них такое из-за несъедобного мяса. Чомги питаются водной живностью, она и придает мясу рыбный привкус. С весны до осени птицы всегда находятся на воде.

– Взлетают они крайне неохотно: и на суше, и на гнезде неуклюжи, так как ноги у них отведены далеко назад. На пальцах перепонки не сплошные, а как бы дольчатые, или, как говорят орнитологи, фестончатые. Ноги у них средство для подводного плавания, а в полете заменяют отсутствующие рулевые перья хвоста. Местные жители называют поганок птица сзади ноги. Из факторов, снижающих и без того невысокую численность поганок, главные – это беспокойство людьми на лодках и браконьерский сетевой лов рыбы. В сетях птицы запутываются и гибнут, – пояснил ученый.

Эксперт добавил, что содержать чомгу в неволе очень сложно. Это вероятно лишь при наличии в коттедже крытого бассейна.

Уважаемые читатели, если вы можете увезти краснокнижную чомгу в Барнаул и спасти ей жизнь, позвоните в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber