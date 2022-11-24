В Октябрьском районе Новосибирска загорелся заброшенный барак. Фото: АСТ-54

В четверг, 24 ноября, в Октябрьском районе произошел пожар в заброшенном бараке. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Строение располагается по адресу Никитина, 132а. Что находится внутри – неизвестно.

Подробности произошедшего выясняются. В комментариях один из интернет-пользователей предположил, что барак специально подожгли.

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