Цены на новогодние елки в Новосибирске стартуют от 2,5 тысяч рублей

В Новосибирске появились предложения о продаже новогодних елок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске появились предложения о продаже новогодних елок. Самый бюджетный вариант оценивается в 2,5 тысяч рублей.

Речь идет о живой елочке. На одном из сайтов по продаже хвойных указано, что за сумму 2 490 можно приобрести деревце высотой до трех метров. Елка из такого ценового сегмента, конечно, не отличается особой пышностью и красотой, но поставить ее у себя дома можно.

Более высокие и симпатичные елки стоят дороже – от трех тысяч и выше. Цены доходят до 20 с лишним тысяч рублей.

Если вы не хотите мучиться из-за осыпающихся иголок, есть вариант приобрести искусственную новогоднюю красавицу. На популярном сайте объявлений есть следующее предложение: дерево высотой 120 сантиметров – 1300 рублей, 150 сантиметров – 1700 рублей, 180 сантиметров – 2300 рублей.

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