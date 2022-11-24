В Новосибирске в торговом центре «Ройял Парк» прошла эвакуация

Всех посетителей ТЦ попросили выйти на улицу. Фото: стоп-кадр из видео
В четверг, 24 ноября, в новосибирском торговом центре «Ройял Парк», расположенном на Красном проспекте, началась эвакуация. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.
Всех посетителей ТЦ попросили выйти на улицу. Как видно на ролике, снятом очевидцами, рядом со входом в торговый центр стоит пожарная машина.
С чем связана эвакуация – на данный момент неизвестно.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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