В Новосибирске двух мигрантов осудили за финансирование терроризма. Фото: другой источник.

В Новосибирске суд вынес приговор двум мигрантам, которые финансировали терроризм. Они переводили деньги за границу, на счета вербовщиков. Об этом сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

Известно, что один из злоумышленников, Шакаров Уралбек, проживал в Новосибирске. Работал на стройке разнорабочим, был продвинут в религиозном образовании, создал и вел свою Ютуб-канал.

– Его приметили заграничные вербовщики. Пригласили переехать и работать на них, – пояснили КП-Новосибирск в суде.

После чего Уралбек стал планировать переезд. Но выехать не вышло из-за ковида.

Второй злоумышленник, Кулдашев, проживал в селе в Томской области. Вел бизнес. У него было две жены. По одному ребенку от каждой. В селе под Томском, пояснили в суде, торговал сухофруктами и турецкими духами. При этом одному ребенку он не платил алименты, а вот деньги, чтобы финансировать терроризм, находил. Пересылал за границу.

– Известно, что обвиняемые переслали вербовщику за границу деньги на новый компьютер, – дополнили в суде.

Шакарова приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. А Кулдашева – к 9 годам в колонии строгого режима.

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