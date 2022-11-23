Прокуратура проверит возможный снос Универсама после обращений новосибирцев

Прокуратура проверит возможный снос Универсама напротив кинотеатра «Победа». Фото: Прокуратура НСО

Прокуратура проверит возможный снос Универсама напротив кинотеатра «Победа». С такой просьбой на прием к прокурору Новосибирской области Александру Бучману обратились новосибирцы, недовольные перспективой появления на этом месте многоэтажного дома.

— Жительница Центрального района. Вопрос о строительстве многоэтажного жилого дома возле памятника истории и культур — Кинотеатр «Победа». Мэрией стройка согласована. Однако дома нет в генплане города, не обеспечено место социально значимыми объектами. Оспаривается решение мэрии в этой части, — пояснили в областной прокуратуре.

Сейчас по данному факту назначена прокурорская проверка.

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