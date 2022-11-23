В Новосибирске у ТЦ «Мега» перевернулся самогруз. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В среду, 23 ноября, в Новосибирске на улице Ватутина перевернулся самогруз. Очевидцы рассказали о происшествии в соцсети.

– Это произошло рядом с ТЦ «Мега», – уточнили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам водителей, объезд на участке сейчас доступен только по обочине. По какой причине произошла авария, пока не ясно. Очевидцы предположили, что водителя самогруза занесло на заснеженной дороге и он не справился с управлением.

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