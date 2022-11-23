Ветеранам ВОВ в Новосибирске на юбилеи вручают открытки и тысячу рублей

В Новосибирске ветеранам на юбилей дарят по тысяче рублей от муниципалитета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске ветеранам на юбилеи дарят по тысяче рублей и приносят открытки от президента, губернатора и мэра. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

– Предусмотрена единовременная денежная выплата в размере тысячи рублей 90-, 95- летним юбилярам – ветеранам ВОВ. Одновременно вручаются адресные юбилейные поздравления Президента РФ, Губернатора Новосибирской области и мэра города Новосибирска. Подарок к указанной выплате не предусмотрен, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

На тысячу рублей в юбилей могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашистских концлагерей.

В 2022 году 90 и 95 лет исполнилось 599 ветеранам. Соответственно, на выплаты из бюджета выделили 599 тысяч рублей.

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