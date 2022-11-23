Психиатр дала совет тем, кто подозревает у себя эмоциональное выгорание на работе

Психиатр Елена Николаева рассказала, как распознать у себя эмоциональное выгорание на работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психиатр Елена Николаева рассказала, как распознать у себя эмоциональное выгорание на работе. Специалист отметила, что крайне важно уметь вовремя правильно понять свое состояние, чтобы выбраться из него с наименьшими потерями.

Так, по словам психиатра, основными признаками выгорания являются потеря мотивации и агрессия в ответ на обращение к вам коллег: будь то замечания, советы или даже похвала. В таких случаях важно понять, что именно лишает вас сил на рабочем месте.

— Сначала разберитесь с личностным конфликтом, устраните его. Его причина чаще всего кроется внутри вас — это укоренившиеся убеждения, засевшие внутри стереотипы, модели поведения. Постарайтесь осознать, что заставляет вас выгорать на работе, самостоятельно, без помощи психиатра и оспорить собственные убеждения, — пояснила Елена Николаева изданию NEWS.ru.

Психиатр также отмечает, что важно отслеживать свои эмоции в момент разговоров с кем-либо на работе. И отмечать, когда и какие эмоции вас захлестывают. А потом выяснить: относились они к самой ситуации или дело в отношении к конкретному человеку.

А еще неплохой профилактикой выгорания может стать хобби, занятия спортом и четкий режим дня.

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