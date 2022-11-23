В Новосибирске «Хонда» сбила школьника на тротуаре у перехода

В Новосибирске иномарка сбила подростка у пешеходного перехода. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске иномарка сбила подростка у пешеходного перехода. ДТП случилось вечером во вторник, 22 ноября.

— В 20:50 55-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал по Советскому шоссе со стороны проезда Автомобилистов в сторону улицы Барьерная. У дома № 1 на улице Часовая он сбил 14-летнего мальчика, стоявшего на тротуаре у пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего подростка доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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