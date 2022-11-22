Житель Кемеровской области пожаловался на жестокое обращение в больнице

Житель Прокопьевска сообщил о том, что над ним издевались в городской больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Прокопьевска сообщил о том, что над ним издевались в городской больнице. Об этом пишет «Сибдепо».

Пенсионера госпитализировали с инсультом. В медучреждении мужчина столкнулся с жестоким обращением со стороны персонала больницы. Так, по словам пациента, ему связывали руки и ноги, а также не давали воды. Шокирующие подробности от раскрыл на видео, которое появилось в соцсетях.

− Отношение плохое, родных не пускали, потому что я рассказал бы им всю правду, − отметил пенсионер.

В итоге мужчину забрала домой дочь. После этого Минздрав начал проверку в медучреждении. Однако никаких нарушений там не выявили.

В Минздраве добавили, что родных к больным не пускают из-за коронавируса и ОРВИ. Мол, в больнице действует карантин.

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