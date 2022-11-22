Новосибирцам назвали цены на отогрев авто в сильные морозы

Специалисты могут выехать в любой район Новосибирска и в область, чтобы помочь водителю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением морозов в интернете появились многочисленные объявления, в которых новосибирцам предлагают отогреть авто. За услугу просят около двух тысяч рублей.

Так, одна из компаний сообщает, что может отогреть не только легковушку, но и грузовой автомобиль и даже спецтехнику. В процессе работы будет использоваться дизельная пушка. Специалисты могут выехать в любой район Новосибирска и в область, чтобы помочь водителю.

Ценник таков: отогрев фур на трассе – 2000 рублей за час работы, отогрев легковых авто – от 2000. Также представители компании готовы зарядить или прикурить аккумулятор, подвезти топливо, заменить или подкачать колесо – это плюс 1000 рублей за каждую услугу.

Еще один продавец отмечает, что на месте сразу же делается подзаряд аккумулятора.

− Отогрев авто любой район − от 2000 рублей, − пишет он.

Помощь на дороге могут оказать и за меньшую сумму – встречаются предложения за 1500 рублей.

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