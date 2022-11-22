В одном из районов Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Здвинском районе Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Травников 21 ноября. Ограничительные меры ввели в селе Верх-Урюм. Продлятся они до 19 ноября 2023 года.

В распоряжении сказано, что в течение карантина в личном подсобном хозяйстве, где выявили очаг заболевания, запрещено лечить восприимчивых животных, посещать территорию посторонним лицам, кроме тех, кто обслуживает восприимчивых животных, ввозить и вывозить восприимчивых животных на убой. Также запрещены перемещение восприимчивых животных и их перегруппировка. Нельзя снимать и шкуры с восприимчивых животных.

Во время карантина на территории села, где выявили бешенство, нельзя проводить ярмарки и прочие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением восприимчивых животных, нельзя отлавливать таких животных для вывоза в зоопарки.

Проконтролировать исполнение распоряжения поручили министру сельского хозяйства НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber