В Новосибирске прошел благотворительный концерт в поддержку военнослужащих на СВО

В Новосибирске прошел благотворительный концерт в поддержку армии. Фото: Правительство НСО.

Благотворительный спектакль в поддержку военнослужащих в зоне СВО показали 21 ноября в новосибирском зале имени Каца. Он дал старт концертам по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На сцене выступили Сергей Полунин и Игорь Петренко. Аккомпанировал Фестивальный симфонический оркестр под руководством Михаила Симоняна. Артист балета, театральный актер и дирижер объединились только месяц назад, чтобы исполнить «Балет-соло» под «Весну священную» Стравинского.

По словам дирижера, билеты раскупили моментально.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил организаторов за концерт и напомнил о цели благотворительного мероприятия. Средства, вырученные от продажи билетов, направят на поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

– Злопыхатели нас пугали тем, что мы окажемся в изоляции, что культурная жизнь страны пострадает. Ничего подобного – она стала только ярче и содержательней. Для нас эта культурная жизнь – тоже борьба и вызов: продемонстрировать всем, что нас не взять, что мы не готовы сдаваться ни на фронтах, ни на сцене, ни в зале, – заявил глава региона.

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