В Новосибирской области выявили острую нехватку педиатров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области наблюдается острый недостаток врачей-педиатров. Такими наблюдениями поделились специалисты сервиса hh.ru.

– В Новосибирской области есть значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится лишь 0,3 резюме, – уточнили аналитики в своем исследовании.

Они отметили, что в Новосибирской области предполагаемая зарплата педиатров составляет 50 082 рубля. Такой показатель находится на 5-м месте среди регионов Сибири. Самые высокие зарплаты таким специалистам предлагают в Красноярском и Иркутском краях: 67 328 рублей и 59 933 рубля.

Наибольший дефицит педиатров среди сибирских регионов аналитики выявили в Кузбассе, Алтайском крае и Иркутской области.

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