В Новосибирске установят 17 остановок за 1, 7 миллион рублей

В Новосибирске планируется установить 17 новых остановочных павильонов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске планируется установить 17 новых остановочных павильонов. Мэрия объявила аукцион на их закупку.

Как сообщается на сайте госзакупок, новые павильоны должны представлять собой антивандальные стальные рамочные конструкции с крышей и тремя ветрозащитными стенками. В одной из них должно быть смотровое окно. Внутри остановок должна быть установлена скамейка из деревянного бруса и опрокидывающаяся урна.

Начальная цена торгов — 1, 7 миллион рублей. Выполнить работы подрядчик должен будет до конца 2022 года.

В Дзержинском районе планируется переоборудовать остановки «Амбулаторная» и «Биатлонный комплекс», в Заельцовском — «Городской аэропорт» и «Военный санаторий „Ельцовка“», в Калининском — «Северное кладбище» и «Учительская», в Кировском — «Полевая» и «Александра Чистякова», в Ленинском — «С/х „Левобережный“», в Октябрьском — «Лазурная», в Советском — «Белоусова» и «ИКЭМ», а также остановки"Волейбольный центр" в Центральном и «УМ-3» в Первомайском районах.

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